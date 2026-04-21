Bella Ciao! Resistenza e Liberazione Letture racconti e testimonianze a 80 anni dal primo voto libero a Ortona

Venerdì 24 aprile, nella sala Eden di Ortona, si terrà un evento dedicato al ricordo dell’ottantesimo anniversario del primo voto libero nella città. La serata intitolata “Bella Ciao! Resistenza e Liberazione” prevede letture, racconti e testimonianze legate a quel periodo storico. L’appuntamento si svolge alle ore 21 e intende celebrare le vicende della Resistenza e della liberazione attraverso interventi di vari partecipanti.

“Bella Ciao! Resistenza e Liberazione”Letture, racconti e testimonianze a 80 anni dal primo voto liberoOrtona, venerdì 24 aprile – Sala Eden, ore 21.00La sezione Anpi “Dario Serafini” di Ortona organizza, in occasione della Festa della Liberazione “Bella Ciao! Resistenza eLiberazione”.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate L’anniversario della democrazia 80 anni dal primo voto alle donneNel 2026 l’Italia celebra un anniversario che ha segnato una svolta profonda nella sua storia democratica: ottant’anni fa, nel 1946, le donne... Storia e significato dell’8 marzo a 80 anni dal primo voto delle donneNel 2026 la Giornata Internazionale della Donna assume in Italia un significato ancora più profondo: ricorrono infatti gli ottant’anni dal suffragio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bella Ciao – Storie di Resistenza Antifascista tra Africa e Italia (spot); Scarperia, Bella Ciao al Cinema Garibaldi tra pastasciutta antifascista, film Novecento e mostra sulla Resistenza; Bella Ciao - Per la libertà: arriva la proiezione speciale al Cinema Gigli di Recanati; Torna Bella ciao e le compagne con l'Einstein Youth OrcheStar. Presentata a Ravenna Bella Ciao la scuola di formazione politica e civileÈ stata presentata sabato 18 aprile all’Albergo del Cuore di Ravenna Bella Ciao – Scuola di formazione politica e civile, promossa dalla Fondazione Bella Ciao insieme alle cooperative culturali la N ... ravennawebtv.it È nata Bella Ciao, scuola di formazione politica: primo corso sul sistema sanitarioCostruire uno spazio stabile di formazione e confronto, per amministratori pubblici e semplici cittadini, sui temi del bene pubblico è l'obiettivo con cui ... ravennaedintorni.it Sindaco leghista farà cantare «Bella ciao» il 25 aprile: «Inno alla libertà, pieno d'amore. La Liberazione È di tutti» » x.com Rimini, torna “Bella ciao e le compagne”: musica e memoria all’Astoria Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-torna-bella-ciao-e-le-compagne-musica-e-memoria-allastoria.php - facebook.com facebook