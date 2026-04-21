Bella Ciao! Resistenza e Liberazione Letture racconti e testimonianze a 80 anni dal primo voto libero a Ortona

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile, nella sala Eden di Ortona, si terrà un evento dedicato al ricordo dell’ottantesimo anniversario del primo voto libero nella città. La serata intitolata “Bella Ciao! Resistenza e Liberazione” prevede letture, racconti e testimonianze legate a quel periodo storico. L’appuntamento si svolge alle ore 21 e intende celebrare le vicende della Resistenza e della liberazione attraverso interventi di vari partecipanti.

“Bella Ciao! Resistenza e Liberazione”Letture, racconti e testimonianze a 80 anni dal primo voto liberoOrtona, venerdì 24 aprile – Sala Eden, ore 21.00La sezione Anpi “Dario Serafini” di Ortona organizza, in occasione della Festa della Liberazione “Bella Ciao! Resistenza eLiberazione”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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