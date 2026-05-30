Housemarque ha annunciato il suo nuovo progetto, Saros, che ha ricevuto recensioni positive dalla critica internazionale. Il gioco segue il successo di Returnal, un titolo precedente della stessa azienda. L'art director del progetto ha commentato che il team ha mantenuto un approccio dedicato e professionale nel processo di sviluppo. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sulle piattaforme di destinazione.

Saros, il nuovo progetto di Housemarque, è stato salutato con il plauso della critica mondiale. Seguire il successo di Returnal è stata una scelta tanto coraggiosa, quanto efficiente, ma la tenacia e la professionalità alla fine ha ripagato. Abbiamo avuto modo di avvicinarci a Simone Silvestri, art director di Housemarque che ha lavorato proprio a Saros, lasciando un’impronta decisa nell’elaborazione estetica della complessa trama che avvolge il mondo di Saros. L’occasione è stata importante anche per parlare del percorso professionale che ha portato Simone da Roma fino a toccare studi di sviluppo quali Remedy e poi Housemarque, ma anche per comprendere lo spirito di lavoro di un team che dopo Returnal aveva tantissimo da perdere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Saros – Intervista a Simone Silvestri, art director di Housemarque

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Saros | Intervista Simone Silvestri | Comicon Napoli

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