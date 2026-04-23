Un nuovo gioco roguelite intitolato Saros sviluppato da Housemarque sarà disponibile su PlayStation 5 a partire dal 30 aprile 2026. La versione fisica del titolo può essere acquistata su Amazon Italia al prezzo di 69,99 euro, con garanzia sul prezzo minimo. La data di uscita è stata confermata e il titolo è atteso tra i nuovi arrivi per la console di Sony.

? Cosa sapere Il roguelite Saros di Housemarque debutterà su PlayStation 5 il 30 aprile 2026.. Amazon Italia offre la versione fisica a 69,99 euro con garanzia sul prezzo minimo.. Il 30 aprile 2026 segnerà l’arrivo sul mercato di Saros, l’atteso sparatutto roguelite di Housemarque, con le ultime opportunità per prenotare la versione fisica su PlayStation 5 tramite Amazon Italia. La data di uscita del titolo, che in passato ha subito un rinvio rispetto alla pianificazione originale, è ormai confermata per la fine di questo mese. Per i collezionisti e gli appassionati che desiderano ricevere il supporto fisico direttamente al momento del lancio, la piattaforma di e-commerce propone attualmente il preorder a un prezzo di 69,99 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saros su PS5: arriva il nuovo roguelite di Housemarque ad aprile

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