Durante il Lake Como Comic Art Festival, mentre firma autografi, Gabriele Dell’Otto si ferma per una breve intervista. L’artista ha condiviso il suo pensiero sull’importanza dell’educazione al bello e sulla sua esperienza nel mondo del fumetto. L’incontro si svolge in un momento di relax, in cui Dell’Otto si lascia intervistare a pochi passi dai fan. La conversazione si concentra sui temi legati all’arte e alla cultura visiva.

Nel mezzo di una sessione di firme al Lake Como Comic Art Festival, Gabriele Dell’Otto trova il tempo di fermarsi e parlare con noi. È una delle voci più autorevoli del fumetto italiano nel mondo, uno di quegli artisti che hanno portato la pittura a olio e la sensibilità della grande tradizione europea dentro i personaggi Marvel e DC, prima di farlo poi sull’opera magna della storia italiana, La Divina Commedia. Un privilegio da vivere almeno una volta. Spider-Man visto da Gabriele dell’Otto -© Marvel Comics Dell’Otto al LCCAF torna ogni anno, e ogni volta con lo stesso senso di gratitudine. Mi sento un privilegiato, come immagino anche le persone che sono qui.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lake Como Comic Art Festival – Intervista a Gabriele dell’Otto: “L’importante è l’educazione al bello”

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