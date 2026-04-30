Lake Como Comic Art Festival – Intervista a Gabriele dell’Otto | L’importante è l’educazione al bello
Durante il Lake Como Comic Art Festival, mentre firma autografi, Gabriele Dell’Otto si ferma per una breve intervista. L’artista ha condiviso il suo pensiero sull’importanza dell’educazione al bello e sulla sua esperienza nel mondo del fumetto. L’incontro si svolge in un momento di relax, in cui Dell’Otto si lascia intervistare a pochi passi dai fan. La conversazione si concentra sui temi legati all’arte e alla cultura visiva.
Nel mezzo di una sessione di firme al Lake Como Comic Art Festival, Gabriele Dell’Otto trova il tempo di fermarsi e parlare con noi. È una delle voci più autorevoli del fumetto italiano nel mondo, uno di quegli artisti che hanno portato la pittura a olio e la sensibilità della grande tradizione europea dentro i personaggi Marvel e DC, prima di farlo poi sull’opera magna della storia italiana, La Divina Commedia. Un privilegio da vivere almeno una volta. Spider-Man visto da Gabriele dell’Otto -© Marvel Comics Dell’Otto al LCCAF torna ogni anno, e ogni volta con lo stesso senso di gratitudine. Mi sento un privilegiato, come immagino anche le persone che sono qui.🔗 Leggi su Screenworld.it
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