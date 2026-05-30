Sardegna bonus idrico Abbanoa | scadenza imminente il 1° giugno

Il 1° giugno scade il bonus idrico di Abbanoa in Sardegna. Chi ha un Isee sotto i 20.000 euro può richiedere il rimborso. La procedura per chi risiede a Cagliari o Alghero è stata modificata. Le domande devono essere presentate entro la data stabilita. Non sono previsti proroghe. Le richieste si effettuano attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

? Domande chiave Chi ha diritto al rimborso con Isee sotto i 20.000 euro?. Come cambia la procedura per chi vive a Cagliari o Alghero?. Quanto riceverà ogni membro del nucleo familiare per il bonus?. Cosa fare se non si riesce a usare il portale digitale?.? In Breve Isee fino a 9.000 euro: 25 euro per componente; tra 9.000 e 20.000 euro: 20 euro.. Egas mette a disposizione un fondo complessivo di 2 milioni di euro per il 2026.. Cagliari, Alghero e Porto Torres richiedono domanda tramite sportelli online comunali specifici.. Domanda cartacea presso l'Ufficio Protocollo del Comune o tramite raccomandata entro il 1 giugno.. Bonus idrico in Sardegna: la scadenza del 1° giugno per ottenere il contributo di Abbanoa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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