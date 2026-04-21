L’assemblea dei soci di Abbanoa è programmata per giovedì 23 a Cagliari, con l’obiettivo di decidere sul piano da 1 miliardo di euro per l’acqua in Sardegna. La riunione si concentrerà su questioni legate alla restituzione di un aiuto di Stato e al rafforzamento del modello di gestione pubblica del servizio idrico. La discussione riguarda un delicato equilibrio finanziario che coinvolge le modalità di gestione e i finanziamenti.

L’assemblea dei soci di Abbanoa, prevista per giovedì 23 a Cagliari, si troverà a decidere il futuro della gestione idrica in Sardegna attraverso un delicato incastro finanziario che coinvolge la restituzione di un aiuto di Stato e il consolidamento del modello pubblico. Il gestore ha infatti chiuso l’esercizio 2025 con un utile di 3,41 milioni di euro e un patrimonio netto pari a 343,7 milioni di euro, numeri che fanno da cornice a un piano di investimenti senza precedenti per le infrastrutture dell’isola. Investimenti record e la sfida della sostenibilità infrastrutturale. Il bilancio dell’ultimo anno evidenzia una spinta straordinaria verso l’efficientamento della rete: i capitali stanziati per migliorare le infrastrutture hanno raggiunto la cifra di 136,3 milioni di euro, segnando un primato assoluto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, piano da 1 miliardo per l’acqua: Abbanoa rilancia

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