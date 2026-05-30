I cittadini residenti in Sardegna devono presentare le domande per il Bonus Idrico Integrativo 2026 entro il 1° giugno. Il bonus mira a ridurre le spese per le bollette dell’acqua. La richiesta può essere fatta seguendo le procedure indicate dalle autorità competenti, che prevedono la presentazione di documentazione attestante la residenza e il reddito. La misura è rivolta a chi risiede nella regione e soddisfa i requisiti stabiliti.

I cittadini residenti in Sardegna hanno ancora pochi giorni per richiedere il Bonus Idrico Integrativo 2026, il contributo destinato ad alleggerire il costo delle bollette dell’acqua. La scadenza è fissata al 1° giugno 2026 e riguarda gli utenti serviti da Abbanoa Spa che rispettano i requisiti economici previsti dal bando. Per quest’anno è stato confermato uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro. Risorse che saranno distribuite tra i Comuni dell’isola per sostenere i nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità economica. Bonus idrico 2026 Sardegna, chi può fare domanda. Iniziamo con una doverosa precisazione. Il Bonus idrico non rappresenta un bonus autonomo nazionale, ma è diventato il termine gergale che indica la componente “acqua” del Bonus sociale per disagio economico disciplinato da Arera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus idrico 2026 in Sardegna, domande in scadenza il 1° giugno: come fare richiesta

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