Sardegna | -27% di imprese under 35 il commercio giovanile è in crisi

In Sardegna, il numero di imprese gestite da giovani under 35 è diminuito del 27%. Il calo è più marcato rispetto alla diminuzione della popolazione giovanile. Questa riduzione ha portato a una desertificazione commerciale nei centri storici, con un conseguente impatto sulla vitalità delle aree centrali delle città. La diminuzione delle attività giovanili nel settore commerciale ha portato a una riduzione delle opportunità e dei servizi disponibili nelle zone più centrali.

? Domande chiave Perché il calo delle imprese è molto più violento del calo demografico?. Come influisce la desertificazione commerciale sulla vitalità dei centri storici?. Quanto valore economico ha perso la Sardegna per la mancanza di ricambio?. Quali strategie servono per evitare che l'isola diventi un'isola di pensionati?.? In Breve Settore agricolo e allevamento rappresentano il 27,7% delle imprese gestite da under 35.. Commercio giovanile calato del 34% rispetto al 2018 con 1.317 attività in meno.. Mancata creazione di imprese causa perdita economica stimata di 142 milioni di euro.. Popolazione tra 15 e 34 anni diminuita del 7,9% tra il 2019 e il 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sardegna, 250.000€ per le Imprese: Arriva il Fondo Fiere 2026! | Alghero in Chiaro

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