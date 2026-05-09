Talassemia | la Sardegna studia fondi per superare il limite dei 35 anni

In Sardegna si stanno cercando soluzioni per superare il limite di età di 35 anni che attualmente impedisce a molti pazienti con talassemia di accedere alla terapia genica. La regione sta analizzando fondi dedicati a finanziare le cure per gli adulti, cercando di rimuovere le barriere che ostacolano il trattamento. Le autorità stanno valutando modalità di sostegno economico per garantire un miglioramento nelle possibilità di cura di questa malattia.

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