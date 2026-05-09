Talassemia | la Sardegna studia fondi per superare il limite dei 35 anni
In Sardegna si stanno cercando soluzioni per superare il limite di età di 35 anni che attualmente impedisce a molti pazienti con talassemia di accedere alla terapia genica. La regione sta analizzando fondi dedicati a finanziare le cure per gli adulti, cercando di rimuovere le barriere che ostacolano il trattamento. Le autorità stanno valutando modalità di sostegno economico per garantire un miglioramento nelle possibilità di cura di questa malattia.
? Domande chiave Perché il limite dei 35 anni blocca l'accesso alla terapia genica?. Come intende la Sardegna finanziare le cure per i pazienti adulti?. Chi sono i responsabili delle norme che limitano i nuovi trattamenti?. Quali conseguenze avrà l'intervento regionale sui vincoli imposti dall'AIFA?.? In Breve Susanna Barella e Raffaella Origa illustrano potenzialità terapia genica presso Microcitemico di Cagliari.. Christian Masala, 19 anni, testimonia guarigione ottenuta tramite nuovi protocolli genetici.. Associazioni Thalassazione e ATES segnalano carenza sangue e lunghe attese visite specialistiche.. Luciano Porcu riceve onorificenza per sostegno Battaglione trasmissioni Gennargentu ai pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Arbitra di 17 anni aggredita in Sardegna, interviene l’Aia: “Superato ogni limite”(Adnkronos) – "L’Associazione Italiana Arbitri esprime profondo sdegno e indignazione per il gravissimo episodio di violenza avvenuto durante una...
Leggi anche: La vera anomalia di Alex Zanardi non era superare il limite, ma riconoscerlo
Altri aggiornamenti
Si parla di: TALASSEMIA, AL BAMBINO GESÙ SVOLTA DELLE TERAPIE GENICHE: DAI PRIMI STUDI ALL’EDITING DEL GENOMA.
Talassemia, impegno di Regione e Commissione parlamentare Affari sociali per l’accesso alla terapia genicaTalassemia, impegno di Regione e Commissione parlamentare Affari sociali per l'accesso alla terapia genica - sardiniapost ... sardiniapost.it
Blood and Beyond: in Sardegna il punto sulla beta-talassemia tra criticità e nuove prospettiveNell’Isola colpito il 13% della popolazione: fra le criticità emerse la fragilità della rete assistenziale e la cronica carenza di sangue ... unionesarda.it