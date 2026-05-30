All'interno di questa separazione senza problemi c'è stata anche una richiesta avanzata da Sarah alla defunta regina Elisabetta a porte chiuse. Nonostante uno dei presunti motivi del divorzio pare sia stato la necessità di Sarah di trovare un lavoro per finanziare il suo stile di vita, cosa impossibile finché era sposata con un membro della famiglia reale, la Duchessa di York affermò di non aver chiesto denaro nell'accordo di separazione. In un'intervista rilasciata a Harper's Bazaar nel 2007, ricordò di aver voluto per sé soltanto una cosa, ovvero «amicizia»: «Quando ho incontrato Sua Maestà per parlarne, mi ha chiesto: “Di cosa hai bisogno, Sarah?” e io ho risposto: “La vostra amicizia”, cosa che credo l'abbia stupita perché tutti dicevano che avrei preteso un grosso risarcimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sarah Ferguson e quella richiesta «particolare» alla regina Elisabetta dopo il divorzio con Andrea

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William Has Made His Decision: Beatrice & Eugenie Are FINISHED as Royals — And It's Permanent

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