Il 21 aprile si è celebrato il centenario della regina Elisabetta, che avrebbe compiuto 100 anni. In questa occasione, il principe Harry ha reso omaggio alla sovrana in modo particolare. Nel Regno Unito sono stati organizzati vari eventi, principalmente a corte, per ricordare il compleanno della regina defunta. La giornata ha visto anche interventi e momenti di commemorazione pubblica dedicati alla figura della sovrana.

Il 21 aprile scorso, se fosse stata ancora in vita, la regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni. Un anniversario a cifra tonda che, nel Regno Unito, non hanno mancato di festeggiare con tutta una serie di eventi, innanzitutto a corte. Re Carlo non solo ha pubblicato un videomessaggio per ricordare la madre – alla quale, tra l’altro, è dedicata una mostra di abiti, a Bukingham Palace, dal valore davvero unico – ma ha anche organizzato un ricevimento a palazzo insieme a vari rappresentanti delle associazioni che la regina Elisabetta ha patrocinato in passato e a persone che hanno compiuto il secolo di vita nello stesso giorno (o mese) della compianta sovrana.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe Harry ha reso omaggio alla regina Elisabetta nel giorno del centenario in un modo particolare

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