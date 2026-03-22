Secondo un’indiscrezione, Sarah Ferguson avrebbe tentato di portare in televisione i Corgi della regina Elisabetta II e di clonare gli animali, con trattative già avviate. Nel frattempo, tra le immagini più toccanti dell’addio alla sovrana, ci sono quelle dei suoi due Corgi, rimasti fuori dal castello di Windsor, con un’aria mesta mentre si preparavano a salutare la loro padrona.

Una delle immagini più commoventi che restano dell’addio a Elisabetta II è quella dei suoi due cani di razza Corgi con l’aria abbacchiata, mentre stavano fuori dal castello di Windsor che si preparava a salutare alla regina. Muick e Sandy da quel momento erano stati affidati al figlio prediletto, l’ex principe Andrea e alla ex moglie, Sarah Ferguson, che era stata molto vicina alla sovrana, soprattutto negli ultimi anni. Solo oggi, però, è emerso il tentativo della “rossa” di farci dei soldi, clonandoli. I due esemplari rimasti anche a lei, ameno finché ha vissuto al Royal Lodge con l’ex marito Andrea, erano gli ultimi di una lunga stirpe di Corgi che la defunta sovrana ha amato profondamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sarah Ferguson per i soldi era pronta a portare in tv i Corgi della regina Elisabetta II e a clonarli. Le trattative erano avviate”: l’indiscrezione

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