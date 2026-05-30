In casa Zenith Prato si registra il primo cambio dopo la fine della stagione. Il portiere Matteo Brunelli, che ha avuto un ruolo importante nelle ultime annate, non farà più parte della squadra. La società non ha ancora annunciato i dettagli del nuovo staff tecnico, ma Brunelli lascia il club dopo aver contribuito con la sua esperienza.

Primo grande addio in casa Zenith Prato. In attesa dell’ufficializzazione del nuovo staff tecnico arriva anche la separazione da Matteo Brunelli, portiere di grande esperienza protagonista delle ultime stagioni. L’estremo difensore lascia la maglia amaranto dopo 135 partite disputate in 4 anni, con alle spalle tre finali play off regionali raggiunte e una salvezza conquistata in serie D, con 41 punti, anche se solo sul campo (poi arrivò ugualmente la retrocessione a causa della penalizzazione per il tesseramento irregolare del difensore Tempestini). "Sono orgoglioso e fiero di aver fatto parte di questo percorso che ha portato la Zenith Prato all’apice dei successi raggiunti dalla società nella sua lunga storia – dice proprio Brunelli in un suo post di addio sui social -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saracinesca Zenith. L’addio di Brunelli

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