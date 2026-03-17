Nanni abbassa la saracinesca dopo 53 anni Addio bar della mia vita Qui ho servito Gassman Dorelli e Bramieri

Dopo 53 anni, il proprietario di un bar ad Arezzo ha deciso di abbassare la saracinesca. Durante il suo lungo percorso ha servito clienti noti come Gassman, Dorelli e Bramieri. Il locale, simbolo di molte vicende personali e professionali, chiude definitivamente le sue porte. La decisione segna la fine di un'epoca per il bar e per chi lo ha frequentato nel corso degli anni.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Ha visto correre sulle vetrine del suo bar cinquantatré anni. Di storia e di storie, di passione e sacrificio. L’entusiasmo di quel 25 febbraio 1973 quando a 25 anni alzò per la prima volta la saracinesca del Bar Centrale, e la tristezza del 27 febbraio 2026, quando ha spento per l’ultima volta la macchina del suo rinomato caffè e le luci del negozio. Più di mezzo secolo di vita tra la gente, a dispensare sorrisi, battute, condividere momenti belli e brutti. Giovanni Mattioli, Nanni per tutti, ha deciso di chiudere l’attività. “I miei figli hanno preso altre vie professionali e da solo con mia moglie non potevo continuare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nanni, abbassa la saracinesca dopo 53 anni. “Addio bar della mia vita. Qui ho servito Gassman, Dorelli e Bramieri” Articoli correlati La Macelleria Valloni abbassa la saracinesca: addio al paradiso degli amanti della carneCastano Primo, 6 gennaio 2026 – Dopo le festività natalizie Pierluigi Valloni ha messo fine a una storia commerciale con oltre 75 anni di vita,... Leggi anche: Sant’Anna, il saluto del primario di neurologia Giampiero Grampa: “Qui ho vissuto 40 anni della mia vita”