Nanni abbassa la saracinesca dopo 53 anni Addio bar della mia vita Qui ho servito Gassman Dorelli e Bramieri

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 53 anni, il proprietario di un bar ad Arezzo ha deciso di abbassare la saracinesca. Durante il suo lungo percorso ha servito clienti noti come Gassman, Dorelli e Bramieri. Il locale, simbolo di molte vicende personali e professionali, chiude definitivamente le sue porte. La decisione segna la fine di un'epoca per il bar e per chi lo ha frequentato nel corso degli anni.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Ha visto correre sulle vetrine del suo bar cinquantatré anni. Di storia e di storie, di passione e sacrificio. L’entusiasmo di quel 25 febbraio 1973 quando a 25 anni alzò per la prima volta la saracinesca del Bar Centrale, e la tristezza del 27 febbraio 2026, quando ha spento per l’ultima volta la macchina del suo rinomato caffè e le luci del negozio. Più di mezzo secolo di vita tra la gente, a dispensare sorrisi, battute, condividere momenti belli e brutti. Giovanni Mattioli, Nanni per tutti, ha deciso di chiudere l’attività. “I miei figli hanno preso altre vie professionali e da solo con mia moglie non potevo continuare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Nanni, abbassa la saracinesca dopo 53 anni. “Addio bar della mia vita. Qui ho servito Gassman, Dorelli e Bramieri”

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