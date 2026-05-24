lugo nuovo parcheggio in via brunelli

Notizia in breve

A Lugo, un’area precedentemente occupata dal Polo Tecnico Professionale sta per essere riqualificata e destinata a un nuovo parcheggio. La modifica riguarda una zona di via Brunelli, che diventerà uno spazio dedicato alla sosta delle auto. La trasformazione è in fase di realizzazione e prevede la rimozione delle strutture esistenti per permettere l’allestimento del nuovo parcheggio. La modifica interesserà la viabilità e l’uso dell’area in modo permanente.