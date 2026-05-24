Lugo nuovo parcheggio in via Brunelli
A Lugo, un’area precedentemente occupata dal Polo Tecnico Professionale sta per essere riqualificata e destinata a un nuovo parcheggio. La modifica riguarda una zona di via Brunelli, che diventerà uno spazio dedicato alla sosta delle auto. La trasformazione è in fase di realizzazione e prevede la rimozione delle strutture esistenti per permettere l’allestimento del nuovo parcheggio. La modifica interesserà la viabilità e l’uso dell’area in modo permanente.
A Lugo, un’area prima occupata dal Polo Tecnico Professionale si prepara a cambiare volto in modo definitivo. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Brunelli, un intervento strategico dal valore complessivo di 200mila euro che punta a dare una risposta alle criticità della sosta e della viabilità in una zona particolarmente sensibile della città. L’opera permetterà di recuperare e riqualificare un’area rimasta vuota dopo la demolizione del corpo di fabbrica che un tempo ospitava i laboratori e le ex officine dell’istituto professionale Ipsia Manfredi. Quel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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