Giro d’Italia 2026 | Magnier concede il bis a Sofia
Il ciclista francese Paul Magnier, in forza alla squadra Soudal Quick Step, ha vinto la terza tappa del 109° Giro d’Italia. La corsa si è svolta su un percorso di 175 chilometri tra Plovdiv e Sofia, con il tempo finale di 4 ore, 9 minuti e 42 secondi, mantenendo una media di 42,050 kmh.È il secondo successo di Magnier in questa edizione della corsa.
Il francese Paul Magnier (Soudal Quick Step) ha vinto la terza tappa del 109° Giro d’Italia, percorrendo i 175 chilometri da Plovdiv a Sofia in 4h 09’ 42” alla media di 42,050 kmh. Il transalpino, già conquistatore della frazione inaugurale a Burgas, ha preceduto il friulano Jonathan Milan (Lidl Trek) con l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) che ha guadagnato la terza moneta. Resta immutata la classifica generale con l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) in maglia rosa con un vantaggio di quattro secondi sul tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e sul colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos). Per il terzo giorno consecutivo la tappa è stata polarizzata da una lunghissima fuga, formatasi subito dopo il via.🔗 Leggi su Tpi.it
PAUL MAGNIER CONCEDE il BIS! MILAN SBAGLIA Terza tappa
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