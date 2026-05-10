Giro d’Italia 2026 | Magnier concede il bis a Sofia

Il ciclista francese Paul Magnier, in forza alla squadra Soudal Quick Step, ha vinto la terza tappa del 109° Giro d’Italia. La corsa si è svolta su un percorso di 175 chilometri tra Plovdiv e Sofia, con il tempo finale di 4 ore, 9 minuti e 42 secondi, mantenendo una media di 42,050 kmh.È il secondo successo di Magnier in questa edizione della corsa.

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