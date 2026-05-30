Santarcangelo | via Bassi cambia volto con chicane e nuovi parcheggi
Nella zona di via Bassi a Santarcangelo sono stati installati chicane e sono stati realizzati nuovi parcheggi. Il traffico nelle vie limitrofe sarà regolato con sensi unici. Il Comune ha previsto misure per limitare il passaggio dei camion in questa area. La modifica della viabilità mira a ridurre il traffico pesante e a migliorare la circolazione locale. Le nuove strutture sono state aperte al pubblico con l’obiettivo di favorire la mobilità e la sosta.
? Punti chiave Come cambierà il traffico nelle vie limitrofe con i nuovi sensi unici?. Quali misure adotterà il Comune per limitare il passaggio dei camion?. Perché i residenti chiedono dossi invece delle chicane previste dal progetto?. Quando inizieranno i lavori per i nuovi parcheggi e i percorsi pedonali?.? In Breve Partecipazione di circa sessanta persone all'incontro in biblioteca con la vicesindaca Mussoni.. Nuovi sensi unici coinvolgeranno le vie della Libertà, Nicoletti, Fratelli Cervi e Galliadi.. Interventi su via Pascoli includeranno due nuovi attraversamenti pedonali e riparazione manto stradale.. Lavori previsti entro fine anno dopo la definizione delle linee guida progettuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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