Santarcangelo | via Bassi cambia volto con chicane e nuovi parcheggi

Notizia in breve

Nella zona di via Bassi a Santarcangelo sono stati installati chicane e sono stati realizzati nuovi parcheggi. Il traffico nelle vie limitrofe sarà regolato con sensi unici. Il Comune ha previsto misure per limitare il passaggio dei camion in questa area. La modifica della viabilità mira a ridurre il traffico pesante e a migliorare la circolazione locale. Le nuove strutture sono state aperte al pubblico con l’obiettivo di favorire la mobilità e la sosta.