Chicane in via Bassi per renderla più sicura
Un progetto prevede l’installazione di una chicane in via Ugo Bassi, approvato dall’amministrazione comunale di Santarcangelo. L’intervento arriva dopo proteste e raccolta firme da parte dei residenti, che chiedevano misure di sicurezza. La modifica consiste nell’aggiunta di un dosso o di un rallentatore per ridurre la velocità dei veicoli. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale, senza specificare tempi o dettagli tecnici dell’intervento.
Una chicane per rendere più sicura via Ugo Bassi. È il progetto a cui sta lavorando l’amministrazione di Santarcangelo per intervenire sulla strada, dopo le proteste e la raccolta firme dei residenti. Un progetto che il sindaco Filippo Sacchetti e la vicesindaca Michela Mussoni hanno illustrato l’altro ieri, nell’incontro (in biblioteca) con i residenti della zona. Al faccia a faccia erano presenti una sessantina di persone, tra cui molti firmatari della petizione consegnata al Comune nel 2025. Il progetto per via Bassi "mira a ridurre la velocità dei veicoli rendendo il percorso meno rettilineo". Come? Attraverso una chicane: una serie di curve che costringeranno auto e camion ad andar più piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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