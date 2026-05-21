Santarcangelo incontro pubblico sulla riorganizzazione della viabilità in via Ugo Bassi e zone limitrofe
Giovedì 28 maggio alle 20,30 si terrà presso la biblioteca di Santarcangelo un incontro pubblico dedicato alla presentazione di un progetto di riqualificazione della viabilità e della sosta nelle vie Ugo Bassi e zone limitrofe. L’evento è stato convocato per illustrare le modifiche previste e coinvolgere i residenti e gli interessati sul tema. La discussione si concentrerà sulle nuove disposizioni e sui cambiamenti alla circolazione che interesseranno le strade della zona.
È in programma giovedì 28 maggio alle ore 20,30 in biblioteca l’incontro pubblico di presentazione del progetto di riqualificazione della viabilità e della sosta che interesserà via Ugo Bassi e le strade limitrofe. L’intervento nasce da un percorso di ascolto e confronto avviato nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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