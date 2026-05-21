Santarcangelo incontro pubblico sulla riorganizzazione della viabilità in via Ugo Bassi e zone limitrofe

Giovedì 28 maggio alle 20,30 si terrà presso la biblioteca di Santarcangelo un incontro pubblico dedicato alla presentazione di un progetto di riqualificazione della viabilità e della sosta nelle vie Ugo Bassi e zone limitrofe. L’evento è stato convocato per illustrare le modifiche previste e coinvolgere i residenti e gli interessati sul tema. La discussione si concentrerà sulle nuove disposizioni e sui cambiamenti alla circolazione che interesseranno le strade della zona.

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