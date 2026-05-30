Sant’Antimo identificato e sanzionato trasgressore seriale | abbandonava rifiuti nel centro storico

Un uomo è stato identificato e multato per aver abbandonato rifiuti più volte nel centro storico di Sant’Antimo. Le autorità hanno seguito le tracce fino a scoprire il responsabile, che è stato sanzionato per aver gettato rifiuti in modo illecito. La polizia locale ha effettuato le verifiche e ha applicato le sanzioni previste dalla legge. Nessuna informazione è stata diffusa sui dettagli delle multe o sulle modalità di abbandono.

È stato identificato e sanzionato un presunto trasgressore seriale responsabile dell'abbandono illecito di rifiuti nel centro storico di Sant'Antimo. L'operazione è stata portata a termine dalla Polizia Locale in collaborazione con gli Osservatori Ambientali, impegnati nelle attività di controllo e tutela del territorio. Secondo quanto accertato, l'uomo era solito recarsi nelle prime ore del mattino in una piazzetta della zona centrale della città per disfarsi dei propri rifiuti, gettandoli direttamente dall'autovettura e contribuendo al degrado urbano dell'area. Grazie alle attività di monitoraggio e agli accertamenti effettuati sul territorio, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario di una Lancia Y, utilizzata per compiere gli abbandoni illeciti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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