Pellezzano abbandona i rifiuti in strada e va via | identificato e sanzionato l' incivile

Notizia in breve

Un uomo è stato identificato e multato dopo aver abbandonato rifiuti in strada e aver lasciato il sito. I controlli sulla raccolta differenziata nel comune hanno portato all’individuazione del responsabile di un deposito illecito di rifiuti in via Spontumata. Non sono stati resi noti dettagli sul procedimento sanzionatorio. Le autorità continuano a monitorare il territorio per contrastare comportamenti illeciti legati alla gestione dei rifiuti.