A Sant’Antimo, le forze dell’ordine hanno individuato una ditta tessile di Casandrino coinvolta in episodi di abbandono illecito di rifiuti. Durante controlli rigorosi contro il fenomeno, la Polizia Municipale ha scoperto l’attività dell’azienda, che risultava essere alla base di alcune pratiche di smaltimento non autorizzate. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia di verifica sul rispetto delle normative ambientali.

Controlli serrati contro l’abbandono illecito: la Polizia Municipale risale a una ditta di Casandrino. Il sindaco Buonanno: “Chi inquina paga”. Controlli senza sosta contro l’abbandono dei rifiuti. Proseguono senza tregua i controlli a Sant’Antimo per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. Un’attività intensa, portata avanti dalla Polizia Municipale, che nelle ultime ore ha permesso di risalire ai responsabili di nuovi sversamenti avvenuti sul territorio comunale. A renderlo noto è stato il sindaco Massimo Buonanno, intervenuto con un messaggio deciso sulla propria pagina Facebook, ribadendo la linea dell’amministrazione: tolleranza zero contro gli incivili e difesa dell’ambiente come priorità assoluta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sant’Antimo, tolleranza zero sui rifiuti: individuata ditta tessile

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