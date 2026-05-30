A Sant’Antimo, le forze dell’ordine sono intervenute a causa di un aumento di pistole ad acqua in strada. La Polizia Locale ha verificato numerosi episodi di persone che impugnavano e usavano le pistole in pubblico. Sono stati segnalati comportamenti rumorosi e situazioni di disturbo. Finora non sono stati segnalati incidenti gravi o feriti. Le autorità hanno intensificato i controlli per evitare escalation del fenomeno.

"Escalation" di pistole ad acqua tra le strade di Sant'Antimo. La Polizia Locale si ritrova a fronteggiare il fenomeno del momento. Un gioco che si sta trasformando in un problema di ordine pubblico e sicurezza e che ha già portato al sequestro di diversi dispositivi. L'utilizzo ormai legato a sfide social sia a piedi che a bordo di motocicli mette a rischio l'incolumità pubblica provocando incidenti stradali, aggressioni e bullismo. Dinamiche spesso filmate e caricate sul web. Sotto la lente di ingrandimento degli agenti della Municipale l'utilizzo di soluzioni idroalcoliche che provocherebbero bruciore e fastidi se spruzzate negli occhi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sant’Antimo, boom di pistole ad acqua in strada: interviene la Municipale

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