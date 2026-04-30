Camorra e politica a Sant'Antimo all'imprenditore Antimo Cesaro sequestro per 8 milioni
Nella giornata di oggi, sono stati confiscati beni per un valore di otto milioni di euro all'imprenditore coinvolto in un procedimento giudiziario. L'uomo è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico mafioso. L'operazione rientra in un'indagine approfondita che ha portato al sequestro di proprietà e beni riconducibili alla sua attività. La vicenda si collega a rapporti tra organizzazioni criminali e politica nella zona.
Beni per 8 milioni di euro sono stati sequestrati all'imprenditore Antimo Cesaro, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico mafioso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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