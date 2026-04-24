Corteo contro la remigrazione pistole ad acqua contro la polizia | tensioni a Napoli | VIDEO

A Napoli, un corteo degli antifascisti si è svolto ieri, provocando momenti di tensione in città. Durante la manifestazione, alcune persone hanno usato pistole ad acqua contro le forze dell'ordine, che hanno mantenuto la presenza sul posto. La protesta si è conclusa con l’utilizzo di acqua spruzzata, mentre il corteo ha attraversato diverse zone della città, creando disagi alla circolazione.