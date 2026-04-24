Corteo contro la remigrazione pistole ad acqua contro la polizia | tensioni a Napoli | VIDEO
A Napoli, un corteo degli antifascisti si è svolto ieri, provocando momenti di tensione in città. Durante la manifestazione, alcune persone hanno usato pistole ad acqua contro le forze dell'ordine, che hanno mantenuto la presenza sul posto. La protesta si è conclusa con l’utilizzo di acqua spruzzata, mentre il corteo ha attraversato diverse zone della città, creando disagi alla circolazione.
È finito con spari d'acqua il corteo degli antifascisti che per alcune ore ha paralizzato la città di Napoli. Un centinaio di manifestanti composti da attivisti del centro sociale Insurgencia, sindacalisti della Cgil e membri dell'Associazione nazionale partigiani. Sono partiti da Piazza Carlo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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