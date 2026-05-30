Il Catanzaro ha annunciato che la promozione in Serie A sarà rinviata, senza indicare una nuova data. La decisione arriva dopo l’addio silenzioso dell’allenatore, sostituito temporaneamente. Rimangono da definire le scelte per il futuro tecnico e il progetto di stabilità. La squadra si prepara a nuove strategie, mentre si cercano indicazioni su chi guiderà il team nella prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi dei possibili successori.

? Punti chiave Come influenzerà il futuro tecnico la stabilità del progetto Noto?. Chi prenderà il posto di Aquilani dopo la sua scelta silenziosa?. Perché Polito ha negato i contatti con altri club nonostante le voci?. Quali strategie adotterà la società per gestire il post-playoff?.? In Breve Antonietta Santacroce sottolinea la prestazione dominante della squadra dopo l'eliminazione ai playoff.. Alberto Aquilani protegge il gruppo mantenendo il telefono spento per gestire l'emotività.. Il direttore sportivo Polito ribadisce la priorità assoluta verso il progetto Catanzaro.. Il percorso di riscatto segue l'eliminazione ai playoff vissuta da Pietro Iemmello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santacroce: la Serie A per il Catanzaro è solo rimandata

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