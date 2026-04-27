Serie D Il Desenzano fermato in casa dalla Pistoiese La festa per il salto tra i professionisti è rimandata
Il Desenzano ha subito una sconfitta in casa contro la Pistoiese, impedendo la celebrazione della prima promozione in serie C nella storia del club. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole, lasciando i tifosi in attesa di un nuovo appuntamento per festeggiare il raggiungimento di questo traguardo. La squadra ora dovrà attendere un’altra occasione per conquistare ufficialmente la promozione.
DESENZANO (Brescia) Il Desenzano deve rinviare la festa per la sua prima, storica promozione in serie C. In un “Tre Stelle“ addobbato in grande stile poter festeggiare la promozione, la squadra di mister Marco Gaburro non riesce ad andare oltre un 1-1 in rimonta con una Pistoiese orgogliosa ed esperta, che, nonostante l’assenza dei propri tifosi, si porta in vantaggio al 27’ della ripresa con Costa Pisani. A quel punto la formazione ospite allenata di Cristiano Lucarelli intravede sino verso il finale il successo. La compagine gardesana, però, non vuole correre il rischio di rovinare un intero anno di sacrifici e si butta in avanti con volontà e grinta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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