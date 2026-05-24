Finale playoff Serie B Catanzaro-Monza | al Ceravolo il primo atto per la Serie A

Finale playoff Serie B: al “Ceravolo” il primo atto della sfida tra Catanzaro e Monza. Il grande momento è arrivato. Questa sera, la cornice del “Ceravolo” sarà teatro del primo capitolo della finale playoff di Serie B. Di fronte, Catanzaro e Monza: in palio non c’è solo un trofeo, ma il pass definitivo per la Serie A, il traguardo che decreterà chi raggiungerà Venezia e Frosinone nell’élite del calcio italiano. Una sfida da 180 minuti. Il confronto si articolerà su due atti: dopo la battaglia odierna in Calabria, tutto si deciderà nel ritorno in programma a Monza venerdì 29 maggio. Pronosticare un vincitore è esercizio complesso quanto affascinante; l’equilibrio è totale e la posta in palio altissima. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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È UFFICIALE: Sarà Catanzaro-Monza! Chi va in Serie A

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Il Palermo è stato eliminato dal Catanzaro nei playoff di Serie B con un punteggio aggregato di 2-3. Il Catanzaro affronterà il Monza in finale. reddit

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