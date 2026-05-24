Finale playoff Serie B Catanzaro-Monza | al Ceravolo il primo atto per la Serie A
Al “Ceravolo” si gioca il primo atto della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. La partita si svolge in Calabria, con entrambe le squadre in campo per ottenere la promozione in Serie A. Il match rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due formazioni in questa fase. La gara si conclude con un risultato che definirà il percorso verso la promozione.
Finale playoff Serie B: al “Ceravolo” il primo atto della sfida tra Catanzaro e Monza. Il grande momento è arrivato. Questa sera, la cornice del “Ceravolo” sarà teatro del primo capitolo della finale playoff di Serie B. Di fronte, Catanzaro e Monza: in palio non c’è solo un trofeo, ma il pass definitivo per la Serie A, il traguardo che decreterà chi raggiungerà Venezia e Frosinone nell’élite del calcio italiano. Una sfida da 180 minuti. Il confronto si articolerà su due atti: dopo la battaglia odierna in Calabria, tutto si deciderà nel ritorno in programma a Monza venerdì 29 maggio. Pronosticare un vincitore è esercizio complesso quanto affascinante; l’equilibrio è totale e la posta in palio altissima. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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