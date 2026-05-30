Sanremo – Eurovision | rivoluzione in vista?

Per Sanremo 2027 si ipotizza una modifica nel format: la quarta serata potrebbe diventare una competizione autonoma per selezionare il rappresentante italiano all’Eurovision. Questa novità potrebbe comportare l’eliminazione delle cover, che finora sono state parte integrante della kermesse. La proposta, ancora non ufficiale, mira a rendere più competitiva e focalizzata la selezione del cantante italiano per l’Eurovision. Restano da capire dettagli e modalità di questa possibile rivoluzione.

In vista di Sanremo 2027 potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione e far diventare la quarta serata una gara a sé destinata a trovare il rappresentante italiano all'Eurovision, così scomparirebbero le cover La discussione suSanremo 2027entra sempre più nel vivo eDagospiarivela che c’è un braccio di ferro tra la case discografiche e i vertici Rai. Il nodo su cui si poggia la discussione èl’Eurovision. Attualmente il vincitore del festival accede automaticamente alla gara europea, se dice di no, ci va il secondo classificato, e così via. Ma adesso spunta un’ipotesi all’orizzonte:trasformare una delle 5 serate del festival e dedicarla all’elezione del rappresentante italiano all’Eurovision. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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