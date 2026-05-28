Stefano De Martino potrebbe condurre Sanremo 2027 affiancato da Maria De Filippi. Le voci circolate indicano che la conduttrice potrebbe essere la prima co-conduttrice del festival, secondo alcune fonti. La notizia non è ancora ufficiale, ma si parla di un possibile coinvolgimento di De Filippi nel progetto. Nessun dettaglio sui ruoli o sui tempi, e nessuna conferma è arrivata dalle parti coinvolte.

Stefano De Martino sarebbe al centro delle prime indiscrezioni su Sanremo 2027. Secondo le voci rilanciate dalla stampa, accanto al conduttore potrebbe arrivare Maria De Filippi, considerata da anni una figura chiave nel suo percorso televisivo. Stefano De Martino e Sanremo 2027: cresce l’attesa per il nuovo Festival. Il Festival di Sanremo 2027 è ancora lontano, ma il nome di Stefano De Martino continua a essere al centro delle indiscrezioni televisive. Dopo la crescita del suo percorso in Rai e il successo ottenuto alla guida di programmi popolari, il conduttore napoletano viene raccontato come uno dei volti più osservati in vista della prossima grande sfida dell’Ariston. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Stefano De Martino verso Sanremo 2027 con Maria De Filippi: l’indiscrezione sulla prima co-conduttrice

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Stefano De Martino verso Sanremo 2027 Lindiscrezione Rai

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