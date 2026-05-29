Stefano De Martino ha annunciato l’intenzione di ridurre il numero di cantanti in gara per l’edizione del 2027 di Sanremo. La proposta prevede un numero inferiore di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti, con l’obiettivo di semplificare il festival. Non sono stati forniti dettagli su come sarà strutturata questa riduzione o su eventuali modifiche alla formula tradizionale. La decisione è ancora in fase di discussione.

Stefano De Martino vuole “snellire” Sanremo 2027? La rivoluzione silenziosa, cosa potrebbe accadere. Meno cantanti. Meno maratone notturne. Meno Festival-kolossal. E se la vera rivoluzione di Stefano De Martino per Sanremo 2027 fosse proprio questa? Il nuovo padrone dell’Ariston vorrebbe ridurre il numero degli artisti in gara. Una scelta che, se confermata, cambierebbe completamente il volto del Festival. Leggi anche Napoli, appuntamento a due: Lucia e Renato confermano la sintonia dopo il GF VIP Stando a quanto riporta Adnkronos, De Martino vorrebbe ridurre gli artisti in gara a 24-26: “Stefano De Martino sta lavorando alle scelte musicali con incontri discografici e concerti dal vivo, vorrebbe ridurre i cantanti a 24-26”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Stefano De Martino vuole “snellire” Sanremo 2027? L’indiscrezione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stefano De Martino porta Brenda Lodigiani a Sanremo 2027, l’indiscrezioneVoci non confermate suggeriscono che il conduttore televisivo e l’attrice siano stati visti insieme durante la manifestazione di Sanremo nel 2027.

Stefano De Martino verso Sanremo 2027 con Maria De Filippi: l’indiscrezione sulla prima co-conduttriceStefano De Martino potrebbe condurre Sanremo 2027 affiancato da Maria De Filippi.

Temi più discussi: Stefano De Martino al fianco di Belén Rodriguez nelle ore più difficili: È corso subito da lei; Come sta Belen, Stefano De Martino cancella Affari Tuoi e corre da lei; Stefano De Martino corre da Belén: saltano le registrazioni di Affari Tuoi; Belén Rodriguez dalla paura al ritorno a casa, Stefano De Martino e la sorella Cecilia al suo fianco: È in buone condizioni.

Lino Banfi a #LaVoltaBuona lancia un appello a Stefano De Martino. Il nonno d’Italia sogna un ultimo passaggio a #Sanremo2027 per salutare il pubblico: Non come cantante o co-conduttore. Come amico, a salutare la gente che mi vuole bene perché poi no x.com

Il Patto di Viale Mazzini: Stefano De Martino ed Eric de Martini Saranno i Padroni di Casa a Sanremo 2027 reddit

Stefano De Martino e il cantiere di Sanremo 2027: vuole Maria De Filippi ma ora le priorità sono Belen e SantiagoLunedì 25 maggio, mentre a Roma si discuteva di ascolti e regolamenti per il festival 2027, Stefano De Martino era su un treno o un aereo verso Milano. Motivo: Belén Rodriguez era stata soccorsa nella ... lasicilia.it

Sanremo 2027, De Martino sogna Maria De Filippi e 'taglia' i cantanti: fervono i preparativi (ma Belen lo distrae)Stefano De Martino pensa già al suo Sanremo: Maria De Filippi al suo fianco e il sostegno silenzioso a Belen nei giorni più difficili. libero.it