Arte 100 foto per ereditare il mondo la mostra al museo ‘Carlo Maria Martini’ di Milano

Al museo diocesano “Carlo Maria Martini” di Milano è aperta una mostra fotografica intitolata “100 foto per ereditare il mondo”. L’esposizione presenta immagini che rappresentano l’assistenza alle persone più fragili della società. Le fotografie sono realizzate dalla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, un ente che si occupa di attività sociali e testimonianze cristiane.

Immagini per raccontare la cura alle persone più fragili della società. L’opera sociale e la testimonianza cristiana della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, alle porte di Milano, in una mostra fotografica del museo diocesano “Carlo Maria Martini” di Milano. Servizio di Marino Galdiero RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Arte, “100 foto per ereditare il mondo” la mostra al museo ‘Carlo Maria Martini’ di Milano Articoli correlati Terni, mostra di arte contemporanea ‘Dal museo alla fiera’: “Capacità di esprimersi degli artisti e valorizzazione del territorio” FOTOUna mostra di arte contemporanea ospita il museo Diocesano e Capitolare denominata ‘Dal museo alla fiera’. Alla Reggia la mostra “Poesia Visiva” dedicata a Stelio Maria MartiniNelle sale Maria Amalia e Maria Carolina dell’Archivio Storico di Stato presso la Reggia di Caserta è stata inaugurata la mostra “Poesia Visiva”, un... Arte, “100 foto per ereditare il mondo” la mostra al museo 'Carlo Maria Martini' di Milano