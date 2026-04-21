copertine in mostra e speciale in edicola

Una mostra dedicata alle copertine del giornale apre ufficialmente una serie di eventi di tre giorni. Allestita sulla terrazza della redazione, l’esposizione presenta una selezione di immagini tratte dall’archivio storico del quotidiano. L’obiettivo è offrire ai visitatori un percorso attraverso la memoria collettiva, evidenziando alcuni dei momenti più significativi catturati nel tempo. La mostra si inserisce in un programma di iniziative che proseguiranno nei giorni successivi.

Ad aprire simbolicamente la tre giorni di eventi sarà la mostra celebrativa allestita sulla terrazza della redazione: un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva attraverso il valore unico di una selezione dell’ archivio storico del quotidiano. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso scenografici pannelli che accompagnano il visitatore tra cinema e cronaca, design e grafica, grandi personaggi, sport, Italia e mondo. Immagini iconiche e prime pagine storiche raccontano, giorno dopo giorno, i cambiamenti del Paese e della società, restituendo emozioni, passaggi epocali e frammenti di vita che hanno segnato intere generazioni. Il settantesimo anniversario de ’ Il Giorno ’ non è solo una celebrazione della memoria, ma un ambizioso progetto multimediale che connette la storia del quotidiano con le sfide della contemporaneità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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