Sanità il fronte dei sindaci del Ponente blocca il piano Bucci

I sindaci del Ponente hanno bloccato il piano sanitario proposto dal sindaco di Genova. La principale preoccupazione riguarda l’aumento dei costi che, secondo loro, potrebbe ricadere sui bilanci comunali. Non sono state fornite modifiche ufficiali al piano, ma si discute di possibili ripercussioni sull’accesso ai servizi sanitari per i cittadini della zona. La questione riguarda anche come verranno gestiti eventuali spostamenti di risorse tra enti locali.

? Domande chiave Come cambierà l'accesso ai servizi sanitari per i cittadini del Ponente?. Perché i sindaci temono che i costi ricadranno sui bilanci comunali?. Quali rischi corre l'autonomia di Sanremo e Ventimiglia con l'unico distretto?. Chi potrà garantire l'assistenza ai pazienti se la riforma viene modificata?.? In Breve Sindaci Di Muro e Fellegara contestano l'accorpamento dei distretti di Ventimiglia, Sanremo e Imperia.. Commissario Armando Biasi e consiglieri Cerri, Russo e Sorriento chiedono modifiche al piano.. Timore per il trasferimento dei costi sanitari sui bilanci comunali delle province ligure.. Rinvio della Conferenza dei sindaci Ats dopo il confronto tra Comune e Regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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