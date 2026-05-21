Sanità nel Ponente | il piano 2026 ipotizza un unico distretto imperiese
In un documento recente, si parla di un nuovo piano sanitario che prevede, entro il 2026, la creazione di un unico distretto per tutta l’area imperiese. La proposta riguarda principalmente i servizi destinati alle comunità dei borghi montani, con l’obiettivo di riorganizzare l’assistenza sanitaria e ottimizzare le risorse. La gestione dei distretti unificati dovrebbe essere affidata alle autorità sanitarie regionali, senza ancora dettagli su eventuali cambiamenti di personale o strutture. La proposta è ancora in fase di discussione e non sono stati definiti i passaggi operativi.
? Punti chiave Come cambieranno i servizi sanitari per chi vive nei borghi montani?. Chi gestirà concretamente i nuovi distretti unificati nel Ponente?. Perché la riforma dei distretti minaccia la centralità di Sanremo?. Cosa rischia la Breast Unit del Borea con il nuovo piano?.? In Breve Riforma ridurrebbe i 19 distretti e 18 ambiti sociali a soli sette agglomerati.. Assessore Massimo Nicolò e consigliere Enrico Ioculano discutono il metodo di pianificazione.. Audizione in Commissione Salute fissata per lunedì 25 maggio sulla Breast Unit sanremese.. Accorpamento distretti 1, 2 e 3 crea l'unica Azienda territoriale imperiese.. La bozza del nuovo Piano sociosanitario regionale 2026-2030 ipotizza una riduzione drastica dei presidi territoriali, passando dai 19 distretti sanitari e 18 ambiti sociali attuali a soli sette grandi agglomerati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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