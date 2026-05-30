Un insegnante ha bloccato con freddezza un bambino di 11 anni che aveva tentato di accoltellarlo durante l’ora di lezione. Il ragazzo, descritto come taciturno ma socializzante con i compagni, non mostrava segnali di comportamenti problematici prima dell’incidente. La scuola ha attivato le procedure previste e sono in corso accertamenti. La dinamica dell’accaduto è stata confermata dal preside.

«È un alunno diciamo un po' taciturno, ma socializzava coi suoi compagni, non c'erano segnali, assolutamente. Il ragazzo è arrivato, penso con qualche minuto di ritardo. È andato in bagno, si è cambiato, ha preso un caschetto dove si può montare una piccola telecamera sulla fronte. È andato in classe, ha aggredito il docente, che ha mostrato molta freddezza nell'affrontare il ragazzo e nel bloccarlo». Il racconto del preside Lo ha detto, alla Tgr Sicilia, Alberto Ruggirello, preside dell' istituto Enrico Fermi di San Vito Lo Capo, la scuola dove un undicenne ha provato ad aggredire il professore mentre trasmetteva la scena in diretta su un canale Telegram. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - San Vito Lo Capo, il preside: «Il docente ha bloccato con freddezza l'11enne che ha tentato di accoltellarlo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Entra in classe con due coltelli e riprende tutto in diretta Telegram: 11enne tenta di aggredire il professore a San Vito Lo CapoUn ragazzo di 11 anni è entrato in classe con due coltelli e ha indossato un casco integrale.

11enne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social a San Vito Lo CapoDurante una lezione in una scuola di San Vito Lo Capo, un 11enne ha tentato di colpire con un coltellino il docente di educazione tecnica.

Temi più discussi: San Vito Lo Capo, 11enne tenta di accoltellare l'insegnante e fa la diretta su Telegram; Undicenne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare. L'episodio a San Vito Lo Capo; 11 anni, coltello e casco integrale: aggredisce il prof in diretta Telegram; Trapani, 11enne tenta di accoltellare prof a scuola e riprende l'aggressione col cellulare.

A San Vito Lo Capo un professore di 65 anni è stato aggredito con un coltello da un ragazzino di appena 11 anni. Sempre più spesso assistiamo a ragazzi armati di coltelli, aggressioni filmate con i cellulari e condivise sui social come fossero trofei. Il Governo, x.com

San Vito Lo Capo, alunno accoltella il professore : nuovi dettagli sull'aggressioneEmergono particolari sempre più inquietanti sull'aggressione avvenuta questa mattina nella scuola media di San Vito Lo Capo, dove un alunno di prima media ha ferito il professore di tecnologia con un ... tp24.it

San Vito Lo Capo: 11enne tenta di accoltellare un prof | L’aggressione trasmessa in diretta su TelegramUn 11enne ha provato ad accoltellare un prof a scuola a San Vito Lo Capo: aveva avviato un diretta su Telegram per trasmettere l'aggressione Si è verificato nella tarda mattinata di oggi l’ennesimo ... ilsussidiario.net