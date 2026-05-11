Lucca piange Enea Melosi | addio allo storico farmacista di via Roma

A Lucca si piange la scomparsa di Enea Melosi, il farmacista di lunga data di via Roma. La sua presenza ha segnato la storia del quartiere, mantenendo aperta la farmacia fino a poche settimane fa. Melosi era conosciuto per il suo ruolo di punto di riferimento locale e per aver gestito l’attività per molti anni. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra i cittadini e le persone che lo conoscevano da vicino.

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? Domande chiave Chi era l'uomo che ha reso storica la farmacia di via Roma?. Come ha fatto a restare operativo fino a pochissimo tempo fa?. Quali conseguenze avrà la sua scomparsa sul commercio del quartiere?. Dove si svolgeranno i riti per l'ultimo saluto al farmacista?.? In Breve Decesso avvenuto il 9 maggio all'età di 90 anni.. Familiari coinvolti moglie Marisa, figli Andrea e Alessandra, genero Stefano e nipoti.. Funerali martedì 12 maggio ore 10:30 presso la chiesa di Santa Maria Bianca.. Chiusura di un presidio storico di via Roma per il tessuto sociale lucchese.. La scomparsa del farmacista Enea Melosi, avvenuta lo scorso 9 maggio all’età di 90 anni, ha colpito profondamente la comunità di Lucca e i residenti che frequentavano abitualmente la via Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca piange Enea Melosi: addio allo storico farmacista di via Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Addio a Mimmo Tomba: Reggio Campi piange il storico fioraioLa scomparsa improvvisa di Mimmo Tomba, avvenuta nella mattinata di domenica 12 aprile intorno alle ore 8:00, ha scosso profondamente il tessuto... Addio al dottor Lopes: Gela piange il medico e sindaco storicoLa comunità di Gela piange la perdita di una figura centrale della sua storia civile e professionale, il dottor Lopes, scomparso all’età di 91 anni.