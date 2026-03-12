Romano Moretti, storico volontario della Misericordia di San Benedetto in Alpe, è deceduto all’età di 89 anni presso l’ospedale Pierantoni Morgagni di Forlì. Moretti, residente nel comune, era conosciuto per il suo impegno nel’associazione di volontariato e si è spento recentemente. La comunità locale piange la perdita di una figura molto presente e stimata.

All’età di 89 anni è morto presso l’ospedale Pierantoni Morgagni di Forlì Romano Moretti di San Benedetto in Alpe. Il funerale si svolgerà oggi con partenza alle 9 dalla camera mortuaria dell’ospedale per la chiesa di San Benedetto in Alpe, dove alle 10 sarà celebrata la messa. Seguirà il corteo per il cimitero locale. Lascia la moglie Bruna e i figli Katia e Stefano. Moretti era molto conosciuto nella valle del Montone per due motivi: ha guidato per tanti anni il bus di linea dalla Sita a Start Romagna, in particolare la corriera degli studenti di tante generazioni da San Benedetto in Alpe a Forlì e viceversa; e come volontario è stato per una vita l’autista dell’ambulanza e anche il governatore della Misericordia di San Benedetto in Alpe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Benedetto piange Moretti, storico volontario Misericordia

