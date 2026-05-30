Ieri pomeriggio, in una commissione comunale, è stata mostrata una slide che spiega il nuovo piano per gestire i concerti a San Siro. Sono previsti 32 eventi suddivisi tra tre impianti diversi, con l’obiettivo di limitare il caos e i disagi per i residenti. Il Comune di Milano ha deciso di rilanciare questa strategia per regolare le attività musicali nella zona.

Partiamo dalla fine, dall’ultima slide illustrata ieri pomeriggio nella commissione comunale che si è occupata della stagione di concerti estivi nei tre impianti dell’area di San Siro, show che da giugno a settembre saranno complessivamente 32: 19 concerti in programma allo stadio Meazza (da Tiziano Ferro il 6 e 7 giugno agli Iron Maiden il 17 giugno fino alla tripletta di The Weeknd il 24, 25 e 26 luglio), 5 concerti all’Ippodromo La Maura (Cesare Cremonini il 10 giugno, Foo Fighters il 5 luglio, System of a Down il 6 luglio e Bad Bunny il 17 e 18 luglio) e 8 concerti all’ippodromo Snai del galoppo (dai Maroon 5 il 25 giugno a Tony Pitony il 4 settembre, David Guetta il 6 settembre ed Emma il 9 settembre). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Siro, 32 concerti in tre impianti: il Comune di Milano rilancia il piano anti-caos

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