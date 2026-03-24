Il Comune di Milano ha avviato ufficialmente il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per il progetto del nuovo stadio di San Siro, pubblicando la determina ufficiale. L'inizio di questa fase rappresenta il primo passo concreto nel percorso di realizzazione di una nuova struttura sportiva nel quartiere, anche se il processo è ancora in una fase iniziale e richiederà ulteriori passaggi prima della realizzazione definitiva.

Milano, 24 marzo 2026 – La strada che porterà alla realizzazione del nuovo San Siro è ancora lunga. Ma oggi il Comune di Milano ha fatto un primo, importante passo pubblicando la determina per l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Vas). San Siro a quota 52 metri: nuove tribune da vertigini come il muro del Borussia Si tratta di un passaggio propedeutico alla proposta di Piano Attuativo denominato “GFU San Siro” e alla successiva approvazione del PFTE del cosiddetto Stralcio funzionale 1, che prevede lo spostamento del Tunnel Patroclo (opera pubblica realizzata dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione), la costruzione del nuovo Stadio e la parziale demolizione del vecchio Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Siro, il Comune di Milano fa il primo passo: il cammino verso il nuovo stadio è cominciato

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