Nella mattinata di oggi, il quartier generale di Trigoria ha annunciato che Wesley è stato colpito da una lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale, che lo terrà fuori dal campo. Questa decisione influisce sui piani di mercato di Gian Piero Gasperini in vista del prossimo incontro contro l’Inter, programmato a San Siro. La società ha comunicato l’esito degli esami clinici effettuati sul giocatore.

Nella mattinata di oggi, il quartier generale di Trigoria ha confermato il pesante responso clinico per Wesley, costretto ai box da una lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale che rimescola totalmente i piani tattici di Gian Piero Gasperini in vista del posticipo contro l’Inter. L’infortunio, occorso durante la sfida internazionale tra Brasile e Francia, priva la compagine giallorossa di un equilibratore fondamentale proprio alla vigilia della spedizione milanese del 5 aprile. L’assenza del laterale ex Flamengo, la cui dinamicità era diventata il perno della manovra capitolina, apre ora un’impasse strategica che obbliga lo staff tecnico a una valutazione profonda tra solidità difensiva e spinta offensiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tegola Wesley: Gasperini studia il piano anti-Inter a San Siro

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