Il 30 maggio si ricorda l’approdo di San Paolo a Puteoli, un evento che rappresenta un momento importante nella memoria storica locale. Questo episodio ha rafforzato il legame tra identità e storia della città, evidenziando anche il ruolo del porto come punto di incontro tra diverse culture. La data è celebrata come simbolo di quella connessione tra passato e presente, sottolineando l’importanza del sito come crocevia di scambi e influenze culturali.

Il 30 maggio il ricordo dell’approdo di San Paolo a Puteoli: memoria storica, identità e il ruolo del porto come crocevia di culture. Ci sono giorni che appartengono al calendario. E ci sono giorni che appartengono alla memoria. Il 30 maggio è uno di questi. Per raccontarne il significato ho incontrato il Maestro Antonio Isabettini, custode appassionato della storia puteolana, tra libri consumati dal tempo, antiche stampe e racconti che sembrano affiorare dalle pietre del Rione Terra. Sul tavolo, quasi ad accoglierci, c’era una suggestiva illustrazione raffigurante San Paolo all’approdo a Puteoli. Lo sguardo dell’apostolo rivolto verso la città sembrava attraversare i secoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Paolo a Puteoli: il racconto che unisce storia e identità

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