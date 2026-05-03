Nel borgo di San Pellegrino si conserva un rito millenario che collega il passato alla comunità attuale. Nel corso degli anni, si sono tramandati racconti di un bastone secco che nel 1004 si sarebbe miracolosamente fiorito. Durante le celebrazioni, alcuni giovani portano un tronco di pioppo in piazza, manifestando tradizioni radicate nel tempo. Questi eventi testimoniano l’attaccamento del luogo alle proprie radici storiche e culturali.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un bastone secco a fiorire miracolosamente nel 1004?. Chi sono i giovani lupi che trasportano il pioppo in piazza?. Perché un antico errore di ospitalità ha cambiato il nome del borgo?. Cosa accade ogni anno per trasformare il rimorso in un rito?.? In Breve Rito iniziato nel 1004 dopo la morte di un pellegrino proveniente dalla Provenza.. I maggiaioli chiamati lupi trasportano il pioppo scortecciato verso la piazza principale.. Tradizione del bastone fiorito nata nel XII secolo per onorare il santo.. Celebrazione del 30 aprile a San Pellegrino, frazione di Gualdo Tadino.. La comunità di San Pellegrino, frazione di Gualdo Tadino, ha celebrato il 30 aprile la sua 1022ª edizione della Festa del Maggio, un rito che affonda le radici direttamente nel lontano 1004.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Pellegrino: il rito millenario che unisce il borgo alla storia

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