San Leucio 250 | il summit che unisce storia e futuro del lavoro

Dal 1 al 3 maggio si terrà a San Leucio il summit organizzato dalla Fondazione Orizzonti, dedicato ai 250 anni del sito storico. L’evento analizzerà il calo occupazionale giovanile del 51,6% a Caserta e coinvolgerà esperti e rappresentanti istituzionali. La conferenza si concentra sul rapporto tra passato e futuro del lavoro, con interventi e dibattiti su temi legati all’occupazione e alla valorizzazione del patrimonio locale.

? Cosa sapere Fondazione Orizzonti presenta il summit San Leucio 250 dal 1 al 3 maggio.. L'evento affronta il calo occupazionale giovanile del 51,6% registrato a Caserta.. Giuseppe Menniti e Luigi Della Gatta hanno presentato ieri, 23 aprile, presso la sede di Confindustria Caserta in via Roma 17, il summit internazionale San Leucio 250 – Il lavoro tra memoria e futuro, un evento che si svilupperà in tre giornate dal 1 al 3 maggio prossimo. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Orizzonti nell’ambito del più ampio Anno Leuciano, trasformerà l’Archivio di Stato all’interno della Reggia di Caserta nel fulcro di un confronto che intreccia le radici storiche della comunità con le sfide dell’economia moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Leucio 250: il summit che unisce storia e futuro del lavoro Notizie correlate San Leucio 250: il modello del futuro sfida la storia del lavoroIl 250esimo anniversario della fondazione della Real Colonia di San Leucio diventerà il fulcro di un dibattito internazionale sul lavoro, con un... San Leucio 250: dalla celebrazione al rilancio globale, la Fondazione Orizzonti traccia le linee per il futuroEducazione, rigenerazione urbana e vocazione internazionale: tre direttrici per trasformare la Colonia in modello universale di diritti, cultura e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: San Leucio 250. Il lavoro tra memoria e futuro a Caserta; San Leucio 250: a Caserta il summit sul lavoro tra memoria e futuro; Caserta, San Leucio 250: summit internazionale alla Reggia dal 1 al 3 maggio; Si presenta oggi, 23 aprile, il Summit Internazionale San Leucio 250 – Il Lavoro tra Memoria e Futuro. San Leucio 250 – Il Lavoro tra Memoria e Futuro. Dal sogno borbonico un modello per il lavoro del futuroIl Summit internazionale in programma il 1, 2 e 3 maggio 2026 alla Reggia di Caserta. La Fondazione Orizzonti e Confindustria Caserta: «Un’utopia concreta che anticipò diritti, istruzione e parità di ... casertaweb.com San Leucio 250, il sogno illuminista che anticipò il Welfare State celebra il suo anniversario da Patrimonio UNESCONel 2026 ricorre il 250esimo anniversario della fondazione della Real Colonia di San Leucio, uno dei più avanzati modelli europei di organizzazione del lavoro e della comunità, oggi riconosciuto Patri ... casertaweb.com San Leucio 250. Il futuro del lavoro riparte dalla storia: presentato a Caserta il Summit internazionale https://ebx.sh/U4D7VQ - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv San Leucio 250. Il lavoro tra memoria e futuro a Caserta x.com