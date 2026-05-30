san marino va in emilia test con la crocetta

A Parma, ma non per un remake dell’ultima finale scudetto. Il San Marino Baseball torna a giocare dopo il weekend di pausa e lo fa nella città ducale contro la Crocetta. Non al Nino Cavalli, dunque, ma al Campo da baseball Stuard. È una gara di intergirone ed è anche un test per capire a che punto è il gruppo di Jairo Ramos nel trovare forma e consistenza in tutti i reparti. Fino a qui i sammarinesi hanno dominato il girone B e aspettano il ritorno per consolidare la leadership, ma la squadra è comunque alla ricerca della forma ideale in vista dei futuri playoff che cominceranno a fine luglio. Oggi si gioca alle 15 e alle 20.30. "Sappiamo che la Crocetta, soprattutto in casa, è una formazione giovane e battagliera – dice il general manager Mauro Mazzotti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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