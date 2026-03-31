San Marino si prepara a sfidare nuovamente Andorra allo stadium, in un secondo test ufficiale tra le due squadre. La partita segue l’incontro precedente, disputato sui Pirenei nell’autunno 2024, e rappresenta un’occasione per entrambe di affrontarsi nuovamente in campo.

San Marino torna ad affrontare Andorra, dopo l’ultimo confronto disputato sui Pirenei nell’autunno 2024. Seconda amichevole nel giro di pochi giorni per i titani, dopo quella contro le Isole Faroe, in programma nel pomeriggio di oggi (calcio d’inizio alle 18) al San Marino Stadium. Nei quattro precedenti incontri, Andorra con i titani ha sempre avuto la meglio, ma alla vigilia della seconda amichevole internazionale consecutiva il commissario tecnico Roberto Cevoli ribadisce concetti ormai noti all’ambiente sammarinese e soprattutto ai suoi calciatori. "Il tema è sempre lo stesso: ambire ad una crescita costante – dice – sfruttando ogni partita come occasione per migliorare e compiere un ulteriore step di sviluppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - San Marino, Andorra allo Stadium. Secondo test per la Nazionale

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