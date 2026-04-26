Baseball | in Serie A Gold il Farma Crocetta fa la storia Prima sconfitta per San Marino

Nel terzo fine settimana di Serie A Gold di baseball si sono registrati momenti storici, con il Farma Crocetta che ha ottenuto la sua prima vittoria e la sconfitta del San Marino. La competizione ha visto anche doppiette e sfide di alto livello, proseguendo un campionato ricco di incontri intensi e risultati inaspettati. La giornata ha confermato il carattere competitivo della stagione, con molte squadre impegnate in partite decisive.

Momenti storici, doppiette, sfide d’alto livello: succede un po’ di tutto nel terzo fine settimana di Serie A Gold di baseball dopo il prodromo del venerdì. Bologna e San Marino continuano a guidare i due raggruppamenti, ma di notizie un po’ particolari da questo terzo turno in formato intergirone ne escono fuori. Doppio successo della Fortitudo Bologna sul BBC Grosseto. Allo Jannella gara-1 finisce 11-0 e, seppur senza fuoricampo, sono Liberatore e Dobboletta a fare la voce grossa in attacco, mentre Civit San Martin, Andretta e Cantelli fanno il loro dovere sul monte. Gara-2 è più equilibrata con l’Unipol che va subito avanti con singolo di Gamberini e poi errore difensivo grossetano che manda Newton a segno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: in Serie A Gold il Farma Crocetta fa la storia. Prima sconfitta per San Marino Notizie correlate Baseball: riparte la Serie A Gold. San Marino difende il titolo tricoloreDopo la (felice) parentesi del World Baseball Classic, l’Italia del diamante torna a occuparsi degli affari di casa. Leggi anche: Baseball: la Serie A Gold comincia con il successo in rimonta di San Marino, bene la Fortitudo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A Gold Baseball: seconda giornata, a Parma è tempo di derby - Federazione Italiana Baseball Softball; Serie A Gold: dopo 33 anni torna il derby Parma-Crocetta. Esordio stagionale per il Collecchio; Baseball: Nettuno e Parma-Crocetta infiammano il sabato della Serie A; Serie A Gold Baseball: Parma si aggiudica il primo atto del derby con Crocetta mentre San Marino supera Reggio Emilia al 10. Crocetta, prima urrà in A Gold: 11-0 al Collecchio in 7 ripresePronto riscatto della Farma Crocetta che ottiene la prima vittoria nel massimo campionato, superando di potenza il Camec Collecchio per 11-0 in sette riprese (manifesta inferiorità) nel secondo incont ... sportparma.com Serie A Gold: derby al Farma Park tra Crocetta e CollecchioDopo le due emozionanti sfide contro il Parmaclima, per la Farma Crocetta è in arrivo un altro derby provinciale: questa sera (ore 20,00) e sabato sera (ore 20,00) al Farma Park di San Pancrazio sarà ... sportparma.com Serie A Gold: derby al Farma Park tra Crocetta e Collecchio - https://sportparma.com/p=220080 - facebook.com facebook Serie A Gold: derby al Farma Park tra Crocetta e Collecchio x.com