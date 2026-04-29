San Giorgio del Sannio la maggioranza | Sulla rottamazione inutile polverone
L’obiettivo primario dell’Amministrazione resta il sostegno alle famiglie in difficoltà economica. A tal fine, è stata annunciata l’approvazione, nel prossimo Consiglio comunale di inizio maggio, del regolamento per la definizione agevolata degli enti locali. L’Amministrazione sottolinea una distinzione tecnica fondamentale, spesso ignorata nel dibattito politico: la “Rottamazione-quinquies” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda esclusivamente i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per i tributi locali, invece, l’applicazione non è automatica ma richiede un apposito passaggio regolamentare dell’ente, con scadenze che vanno oltre il 30 aprile.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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