Il 5 maggio 2026 a Monza, due motociclisti sono deceduti in un incidente avvenuto in viale Brianza. Secondo la perizia, un suv stava attraversando la strada quando i due motocicli, che viaggiavano paralleli, sono entrati in collisione con la vettura. L’incidente ha coinvolto la parte anteriore e il lato passeggero del veicolo. La dinamica è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

Monza, 5 maggio 2026 - Ha attraversato la strada alla guida di un suv mentre sopravvenivano due centauri che procedevano parallelamente e che si sono schiantati contro la parte anteriore e il lato passeggero della vettura. Un impatto in viale Brianza a Monza che il 5 luglio del 2024 non aveva lasciato scampo a Fabio Castelli, monzese di 55 anni direttore amministrativo delle Scuole Parrocchiali San Biagio a Monza e a Manuel Luca Montella, 37enne originario di Cirò in provincia di Crotone ma residente a Bovisio Masciago, tecnico specializzato nella manutenzione di macchine agricole elettriche. Ora a confermare la prima ricostruzione fatta...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabio Castelli e Manuel Montella morti in moto in viale Brianza a Monza: la perizia punta il dito contro il suv

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