Tragedia a San Felice a Cancello schianto devastante tra moto bici e auto | Antonio muore a 25 anni

Un pomeriggio di primavera si è concluso con un incidente grave nella frazione di San Marco Trotti, a San Felice a Cancello. Un impatto tra una motocicletta, una bicicletta e un'auto ha provocato la morte di un giovane di 25 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Un tranquillo pomeriggio primaverile si è trasformato in tragedia a San Felice a Cancello, nella frazione di San Marco Trotti. Un violento incidente stradale ha causato la morte di Antonio Esposito, 25 anni. Il drammatico schianto è avvenuto intorno alle 17:45 di ieri, sabato 2 maggio, tra via Fiume e via Colle Puoti, al confine con il comune di Santa Maria a Vico. Secondo una prima ricostruzione, Antonio viaggiava come passeggero su una motocicletta Honda guidata da un amico 24enne, in direzione della zona Grotticella. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta. Prima dell’impatto finale, la moto ha urtato un ciclista di 53 anni, per poi schiantarsi violentemente contro un’auto in sosta nei pressi di una tabaccheria.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia a San Felice a Cancello, schianto devastante tra moto, bici e auto: Antonio muore a 25 anni Notizie correlate Tragedia allo svincolo di Casagiove: schianto fatale tra moto e auto, muore centauroTragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile, lungo la Variante Anas di Caserta, nel tratto compreso tra gli svincoli di Casagiove e San... Muore a 32 anni: tragico incidente, schianto tra moto e autoScarperia e San Piero (Firenze), 1 marzo 2026 – Ancora un tragico scontro sul passo del Giogo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tragico incidente, moto fuori controllo: muore 26enne; TRAGEDIA A SANTA MARIA A VICO - Schianto a San Marco Trotti tra scooter e bici, 25enne di San Felice muore sul colpo: due feriti gravi; San Felice a Cancello, un crollo ferisce operai in nero durante lavori abusivi; Incidente sul lavoro: tre manovali di Pomigliano estratti vivi dalle macerie. TRAGEDIA A SANTA MARIA A VICO - Schianto a San Marco Trotti tra scooter e bici, 25enne di San Felice muore sul colpo: due feriti gravi22:32:52 Drammatico incidente stradale questa sera nella frazione di San Marco Trotti, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita a seguito di un violento impatto tra una moto e un’auto. La vittima è ... casertafocus.net San Felice a Cancello, crollo durante lavori abusivi: operai in nero feriti, denunciato 28enneUn pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia, tra macerie, irregolarità e condizioni di lavoro fuori da ogni regola. ilgiornalelocale.it Carreggiata “killer” tra Medolla e San Felice: l’allarme inascoltato di un camionista Tra sopralluoghi senza esito pratico, mail senza risposta e proposte di viabilità alternativa, il grido d’aiuto di un autista per il tratto Malcantone-Via Bosco... - facebook.com facebook nella chiesa fiorentina di San Felice in Piazza nel 1438/1439 ebbero uno scenografo d'eccezione come Filippo Brunelleschi,ce lo testimonia il Vasari) tornando al dipinto il sentimento che pervade l'opera è malinconico e contemplativo. Il tono dei personaggi è x.com